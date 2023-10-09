أوكرانيا: روسيا تحتفظ بحاملة صواريخ في مهمة قتالية بالبحر الأسود

أعلنت القيادة البحرية التابعة للجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي يحتفظ حاليًا بحاملة صواريخ عليها أربعة صواريخ في مهمة قتالية في البحر الأسود.

وذكرت القيادة البحرية- في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية- أن اعتبارًا من الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، كانت هناك سفينة روسية واحدة في مهمة قتالية في البحر الأسود، عليها 4 صواريخ، أما في البحر الأبيض المتوسط، فهناك ثلاث سفن معادية عليها العديد من الصواريخ".

وأضافت أنه لم تمر أي سفن عبر مضيق كيرتش- ينيكال لمصلحة الاتحاد الروسي خلال النهار، مشيرًا إلى أن روسيا نشرت خلال أمس الأحد سفينة تحمل صواريخ في مهمة قتالية في البحر الأسود، ومع ذلك لم تكن هناك صواريخ على متنها.