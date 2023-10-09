راحة سلبية 48 ساعة للاعبي الإسماعيلي

قرر الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي بقيادة ايهاب جلال، منح لاعبو الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب مباراة الأهلي.

وتلقى الفريق هزيمة أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد برج العرب.

ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريبات يوم الخميس المقبل، لبدء الاستعدادات لمواجهة فاركو المقرر لها يوم الأحد 22 أكتوبر على ستاد الإسماعيلية.

وتتوقف جميع المسابقات المحلية اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوعين بسبب الأجندة الدولية.