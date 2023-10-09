"البهنسا" أرض المنيا السياحية الجاذبة للأجانب من مختلف الجنسيات

تعتبر مصر مزارا مميزا على مر التاريخ، فيأتي إليها السياح من كل مكان، متجهين للمعالم السياحية المميزة حيث تمتاز مصر بوجود أشهر أماكن السياحية في محافظاتها ، كما أن مصر دولة عربية افريقية، تحتفظ بمعالمها السمراء، مما يجعل لها سحر وبريق خاص، حيث تجذب كل من أتاها ليأتي ثانية.

ففي مدينة المنيا عروس الصعيد تحظى بموقع جغرافي فريد من نوعه على نهر النيل وتتميز بالمناظر المميزة والطقس الهادئ والأماكن السياحية والأثرية التي تجعلك مليئ بالشغف لمعرفة المزيد منها والتجول بين أراضيها وهذا ما جعلها تلقب بعروس الصعيد، كما أنها قبلة الزائرين المصريين والسائحين ولقبت المحافظة بعروس الصعيد لما لديها من مقدومات وكنوز أثرية وتاريخية وحضارية جعلتها فى مقدمة مدن العالم فى المجالات الأثرية والتارخية والسياحية فموضع حديثنا اليوم عن البهنسا.



البهنسا هى واحده من اقدم المناطق الاثريه ، في المنيا عثر فيها على الكثير من البرديات التى ترجع إلى العصر اليونانى والروماني ووصفها المؤرخون عند فتح مصر أنها مدينه كبيره حصينه الأسوار لها اربع ابواب .. أنها مدينه البهنسا الأثرية.

وتقع مدينه البهنسا على بعد ١٦ كيلومتر من مركز بنى مزار بمحافظة المنيا وتعد من أهم القرى الاثريه الموجوده فى المحافظة حيث يوجد بها اثار من مختلف العصور التى مر بها التاريخ المصرى .

تحتوى القرية على الآثار الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية متمثله فى المبانى والقصور التى يرجع عمرها اكثر من مائه عام .

تتميز هذه القرية بالاسوار العاليه وحكمها حاكم رومانى يتميز بالشده وكانت لديه فتاه ذات جمال لامع ومن شده جمالها أطلق عليها بهاء النساء ومن هنا سميت البلده "البهنسا" ومن المعالم الموجوده بها شجره مريم (عليه السلام) .

يطلق عليها أيضا مدينة الشهداء او البقيع الثاني استنادا لكثرة الذين استشهدوا أثناء الفتح الإسلامي، حيث اشتهد ما يقارب ٥ الاف صحابي ومنهم ٧٠ شهيدا في غزوة بدر ويقال ان ١٠ الاف عين رأت الرسول صلي الله عليه وسلم..

وتشهد مدينة البهنسا الكثير من التطورات خلال الفتره الماضيه من حيث الطرق والاناره والترميم والدهانات والإضاءة لتكون جاهزه لاستقبال الزائرين الوافدين من داخل وخارج مصر.

الآثار الموجودة في البهنسا

تلك القرية الصغيرة التي كانت مساحتها مثل الإسكندرية قديما ولكن تاكلت مع مرور الزمن لتصبح قرية صغيرة بها العديد من الآثار سواء الإسلامية، القبطية ،او الرومانية والعديد من الاثار المنقولة والثابتة ومن أبرز الآثار الموجودة بها :

▪شجرة السيدة العذراء مريم وبئرها

تلك الشجرة العتيقة الموجودة منذ القدم بالكبير الصغير هناك يعرفها والتي استظلت بها العائلة المقدسة وشربت من البئر أثناء رحلة هروبها إلي مصر من رجال الإمبراطور هيرودوس فاحتضنت تلك الشجرة العائلة باغصانها الكبيرة فاختفت تلك العائلة أسفلها.

▪السبع بنات 《شهداء البهنسا》

هن سبع نساء تميزن بالشجاعة والقوة حيث اشتركن مع الجيش الإسلامي أثناء توجه لفتح البهنسا وبذلن أنفسهن ضد الروم فارتدين ملابس العسكرية وقاتلن الروم بكل شجاعة وبسالة وعندما علموا الروم أنهن نسوه قتلوهن ودفن معنا تاركات ذكري تاريخية لهن تخلد عبر الزمن ، ويوجد بجوار مقام السبع بنات ارض منحدرة يأتي العديد من الناس للتدحرج علي هذا المنحدر طلبا للشفاء حيث يذعم أنها مباركة تستجيب للأمنيات طالبين بركات السبع بنات .

▪ ١٧ قبة ومقامات للصحابة والتابعين الصالحين المدفونين بها علي سبيل المثال :

• مقام اولاد عقيل بن علي بن أبي طالب

• مقام سيدي علي الجمام 《قاضي ولاية البهنسا》

• قبه خوله بنت الأزور

من العصر الفاطمي وهي أخت الأمير ضرار بن الأزور حيث انقذته تلك الشجاعة من الاثر متنكرة في زي فارس.

•قبه ابان بن عثمان بن عفان حفيد عثمان بن عفان



• قبة عقبة بن عامر الجهني

• قبة القعقاع بن عمرو

• قبة هاشم بن المرقال

• قبة ذو القلاع الحمري

• قبة عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق

▪مسجد الحسن الصالح بن زين بن العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب



أشكال تطوير الاماكن السياحية في منطقة البهنسا:



وحسب الجهد المبذول من قبل وزارة السياحة والآثار لتطوير وتحسين الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية، والجهود المبذولة ضمن مشروع ترميم آثار قرية البهنسا بمحافظة المنيا

ومما جدير بالذكر أن مشروع ترميم آثار البهنسا يحدث فعليا بالتوافق مع جهاز المشروعات الخاص بالخدمة الوطنية للقوات المسلحة وذلك بإشراف المجلس الأعلى للآثار، هدف المشروع هو إعادة كفاءة الموقع الأثرى والعمل على تحفيز المنطقة المحيطة به لرفع كفاءة الخدمات السياحية وعمل شبكة من الطرق، تمهيدًا لوضعها على الخريطة السياحية.



والمشروع يتضمن ترميم وتطوير مداخل ومخارج المنطقة وعمل شبكة إضاءة كاملة لها ووضع لوحات إسترشادية لوضع كافة المعلومات الشاملة عن الصارخة واصحابها، بإلاضافة إلى محاوطتها بأسوار لتأمينها بحيث يكون بها أبواب خشبية متينه مؤسسة على أشكال الطراز الاسلامى بحيث يتناسب مع الطبيعة الأثرية للمكان وتركيب بلاط حجرى واستبدال الأسقف التالفه وتطوير المداخل والمخارج وتنظيف المكان بدقة عالية ووضع التحذيرات بشأن الأمور التي تم تطويرها وعدم السماح في التقصير نحو ترتيب المزارات وهندمتها بدقة وعناية شديدة