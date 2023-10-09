إيهاب جلال: فريق الإسماعيلي يتطور مع الوقت.. وسنتعلم من الهزيمة أمام الأهلي

صرح إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي، أن مباراة الأهلي هي فرصة للتعلم منها خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن أداء اللاعبين كان جيدًا ولكن التوفيق غاب عن الفريق.

وخسر الإسماعيلي من الأهلي مساء امس الأحد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال جلال خلال تصريحات صحفية: "هي مباراة نتعلم منها بعض الأشياء بالنسبة للاعبين الصغار، خسرنا ثلاثة نقاط بغض النظر عن الفريق الذي نواجهه، كنا نتمنى أن نعوض، الأداء كان جيدًا واللاعبون كانوا يستحقون ولكن توفيق الله لم يكن معنا".

وأضاف: "أتيحت لنا عدة فرص، ولكننا نعاني من قلة الخبرة لبعض العناصر، يوجد لاعبون صغار يلعبون لأول مرة في الفريق الأول، وارد أن يكون لديهم بعض القلق، لأننا نواجه اسم النادي الأهلي".

وأكمل: "عادة لا أتحدث عن اللاعبين في المؤتمر لكنهم قدموا أداءً كبيرًا ولكن ينقصنا بعض الأشياء، بصفة عامة الأداء مبشر".

وتابع: "الشوط الأول كان سجالاً والأهلي كان يحاول الوصول عن طريق بيرسي تاو وحسين الشحات، والثنائي صنع الفارق".

وأتم: "كل الفرص التي حصلنا عليها أهدرناها لعدم التوفيق والتسرع بعض الشيء، الأهلي لديه خبرة أكثر، لديهم لاعبون قادرون على تحقيق المكسب بغض النظر عن الأداء".