زيادة الرحلات الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة استعدادًا للشتاء

أعلنت شركة الطيران الوطنية الروسية "إيروفلوت"، عن التوسع في برامج الرحلات من موسكو إلى مصر، وكذلك استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية من مطار سانت بطرسبرج.

وقالت الشركة فيبيان لها، أنها أضافت 3 رحلات أسبوعية جديدة بداية من الجمعة الماضية 6 أكتوبر، وتم جدولتها خلال أيام الأربعاء والجمعة والأحد إلى شرم الشيخ، واعتبارًا من 7 أكتوبر تمت زيادة الرحلات الأسبوعية من موسكو إلى الغردقة، بواقع 3 رحلات إضافية أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

ونتيجة لذلك، ففي جدول الخريف والشتاء، ستقوم شركة إيروفلوت بتشغيل ما يصل إلى 11 رحلة أسبوعية إلى شرم الشيخ وما يصل إلى 10 رحلات أسبوعيًا إلى الغردقة.

أما بالنسبة لسانت بطرسبرج، تستأنف شركة إيروفلوت رحلاتها المنتظمة إلى الغردقة وشرم الشيخ مع بداية نوفمبر، حيث ستبدأ الرحلات المباشرة من مطار بولكوفو إلى الغردقة في 29 أكتوبر وإلى شرم الشيخ في 1 نوفمبر.