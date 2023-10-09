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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: الأوربيون لا يرون سوى ضحايا إسرائيل.. ومساعدتهم أصحبت خطابًا انتخابيًا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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قال سلامة عطا الله مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي قرر عقد اجتماع طارئ عبر الفيديو كونفرانس، بينما تنقسم الأصوات الأوروبية بين من يريد إدراج حماس على قائمة الإرهاب ووقف المساعدات للفلسطينيين.

وتابع خلال إفادة له على الهواء، أن الرواية الإسرائيلية هي الوحيدة التي يتبناها الأوروبيون حاليا ولا يرون سوى الضحايا الإسرائيلين، ولا أحد يتحدث عن الخسائر الفلسطينية أو الضحايا الفلسطينيين.

وأوضح أن مساعدة إسرائيل حاليا أصبحت خطابا انتخابيا مهما في أوروبا، وفي المقابل تترجم العبارات الخاصة بحركة حماس مثل "الله غايتنا" على أنها حركة إرهاب إسلامية وليست حركة مقاومة فلسطينية.

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القاهرة الاخبارية بروكسل الاتحاد الأوروبي
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