الفنادق تبدأ إصدار كارنيهات العاملين الأمنية لعام 2024

أعلنت غرفة المنشأت الفندقية، برئاسة علاء عاقل، عن بدء اصدار الكارنيهات الامنية الجديدة للعاملين بالفنادق والمنتجعات، وذلك ضمن منظومة قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحي، المنشأة بالقرار الوزاري رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٩ الخاص بإدراج جميع العاملين بالمنشأت الفندقية على منظومة إلكترونية موحدة ومن ثم طباعة الكارنيهات الامنية بناء على البيانات المدرجة من الفنادق بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار، والداخلية، ممثلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأضافت الغرفة في بيان لها انه في إطار الاستعداد لبدء طباعة كارنيهات العاملين الامنية لعام ٢٠٢٤ فان الغرفه سوف تتيح لكافة الفنادق امكانية تعديل البيانات المراد تعديلها والتأكد من حذف الموظفين الذين تركوا العمل بالفندق موجه الفنادق الى ضرورة التأكد من ان جميع الموظفين المدرجين على القاعدة لا يوجد بينهم موظف تنتظر حالة الامنية استيفاء البيانات، وان جميع البيانات متوفرة عبر المنظومة.

وأكدت الغرفة على انه سيتم غلق الباب امام تعديل بيانات العاملين بالمنشأت الفندقية في موعد اقصاه ٣١ اكتوبر الجاري حتى يتسنى لوزارة الداخلية البدء في فحص بيانات الموظفين على القاعدة ثم طباعة الكارنيهات الخاصة بهم من خلال مطابع الشرطة محذرة من ان اي موظف مدرج بالقاعدة الخاصة بالفندق ولم يتم تعديل بياناته قبل انتهاء الفترة المقررة سوف يتحمل الفندق تكلفة تعديل البيانات بعد انتهاء الموعد.