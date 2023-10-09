علاء مقلد يكشف لـ"البوابة نيوز" سبب ترشحه في انتخابات الزمالك

كشف اللواء علاء مقلد، سبب ترشحه في انتخابات الزمالك، القادمة، المقرر إقامتها يوم 20 من شهر أكتور الجاري، بعد التقدم باستقالة جماعية رفقة المجلس السابق.

وقال مقلد في تصريحات خاصة للبوابة نيوز: «صعبان عليا أسيب النادي.. وتمسكي بالترشح للانتخابات بسبب معرفتي الجيدة بملفات نادي الزمالك».

وتابع: «ترشيحي ليس بالتنسيق مع المجلس المستقيل ومكنتش هترشح وقررت في آخر يوم وكملت بسبب إحساسي بقبول من جانب أعضاء الجمعية العمومية».

والجدير بالذكر أن علاء مقلد تقدم باستقالة جماعية رفقة أعضاء المجلس السابق، وقدم أوراق ترشحه في انتخابات الزمالك القادمة على مقعد العضوية فوق السن.