ads
الإثنين 09 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الأعلى للإعلام ينظم احتفالية لتوديع رئيس الحملة الانتخابية للسيسي

الاحتفالية
الاحتفالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، احتفالية لتوديع المستشار محمود فوزي، الأمين العام السابق، وذلك بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس، والإعلامية رانيا هاشم، والإعلامية عزة مصطفى، والدكتورة منى الحديدي، أعضاء المجلس، واللواء علاء دوارة مدير أمن المجلس، ومديرو العموم والعاملين في المجلس.

وأعرب رئيس المجلس عن شكره والأعضاء والعاملين في المجلس، للمستشار محمود فوزي، وتمنياته بالتوفيق، وأنه كان خير معين للمجلس في أداء أعماله.

وأعرب المستشار محمود فوزي، عن خالص شكره وتقديره لرئيس المجلس وأعضاءه والعاملين فيه، خلال فترة توليه أمين عام المجلس، بكل إخلاص وبسالة، وتصميم وإرادة.

وأكد «فوزي»، أن قوة المجلس الأعلى من حيث تشكيله وإدارته للإعلام بشكل عام، مضيفًا أن الكاتب الصحفي كرم جبر، يمتلك من الكثير من الحكمة في إدارة المجلس، وهو ما ساهم في ضبط المشهد الإعلامي. ‏

وتقدم «الأعلى للإعلام»، بالشكر والتقدير للمستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس السابق، وأثنى على الجهود الكبيرة والمخلصة التي أداها أثناء عمله بالمجلس.

يأتي ذلك عقب اختيار «فوزي» ليكون لرئاسة الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وفى نفس الوقت ممثلا قانونيا للرئيس فى الحملة.   

370199755_1043890763410147_6098314164513695473_n
370199755_1043890763410147_6098314164513695473_n
386890676_6137284143044523_2183037273969620709_n
386890676_6137284143044523_2183037273969620709_n
387415706_1698884847280683_1962570820227828078_n
387415706_1698884847280683_1962570820227828078_n
387493920_815534166975454_7046724349090559858_n
387493920_815534166975454_7046724349090559858_n
ads
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفى كرم جبر المستشار محمود فوزي
ads