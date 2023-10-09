ads
الإثنين 09 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

دورة تدريبية للتعامل مع ذوي الهِمَم بلغة الإشارة لجميع العاملين بالمراكز التكنولوجية بأسوان

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية للتعامل مع المواطنين من ذوى الهمم بالاشارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على انطلاق فعاليات الدورة التدريبية للتعامل مع المواطنين من ذوى الهمم بلغة الإشارة، مشيرًا إلى أهمية الدورة فى تأهيل ورفع مهارات المسئولين والعاملين بالمراكز التكنولوجية بمختلف الوحدات المحلية وتدريبتهم على طرق وأساليب التعامل مع فئة الصم وضعاف السمع، بالإضافة إلى دورها فى إعداد الكوادر والعاملين المؤهلين لحسن التعامل مع المواطنين من ذوى الإحتياجات الخاصة والمساهمة فى التخفيف عن كاهلهم وتسهيل خدمتهم وتيسير حصولهم على مختلف الخدمات الحكومية المقدمة فى أقرب وقت وبالشكل المطلوب.

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية من أجل تحقيق التمكين الإجتماعى والإقتصادى اللازم لأبنائنا من ذوى الإحتياجات الخاصة مع توفير أوجه الدعم والحماية اللازمه لضمان حصولهم على كامل حقوقهم بإعتبارهم عنصر أساسى فى نسيج المجتمع.

ولفت إلى أنه تم مراعاة تخصيص شباك متخصص لذوي الإحتياجات الخاصة في مختلف المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية، علاوة على أنه يتم التشديد على الإلتزام بالكود المصري لذوي الإعاقة أثناء تنفيذ كافة المشروعات الجارية بمختلف المجالات الخدمية والحكومية.

ومن جانبها أوضحت دعاء فتحى مدير وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة بأن الدورة التدريبية يتم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ وذلك خلال الفترة من 9 وحتى 12 أكتوبر الحالى.

وأشارت إلى أن الدورة يشارك فيها مدربين متخصصين من مديرية التربية والتعليم ويتم تنفيذها داخل قاعات التدريب مركز أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة.

IMG-20231009-WA0037
IMG-20231009-WA0037
IMG-20231009-WA0036
IMG-20231009-WA0036
IMG-20231009-WA0035
IMG-20231009-WA0035
IMG-20231009-WA0034
IMG-20231009-WA0034
ads
الدورة التدريبية ذوي الهمم لغة الإشارة أخبار محافظة أسوان
ads