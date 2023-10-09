حفل فني جديد لتنمية مواهب الأوبرا على مسرح سيد درويش

يشهد مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، في الثامنة والنصف من مساء غد الثلاثاء، حفلا فنيا جديدا لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر فصل كورال ذوي القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرفت همام، بمصاحبة أوركسترا الأطفال والطلائع والشباب تحت إشراف الدكتورة نيفين المحمودى، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة.

يتضمن الحفل نخبة مختارة من الأعمال الوطنية والتراثية، التى تبرز الولاء والانتماء للوطن.

وأنشئت دار الأوبرا المصرية بمنحة من الحكومة اليابانية، وافتتحت فى 10 أكتوبر 1988، وتضم عدة مسارح هي: الكبير، والصغير، والمكشوف، ومسرح النافورة المستحدث، إلى جانب مسرح الجمهورية، ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة، ومسرح سيد درويش بالإسكندرية، ومسرح أوبرا دمنهور بالبحيرة.

ومنذ افتتاحها تلعب دورًا هاما في إثراء الحياة الفنية في مصر، كما باتت مزاراً ومتنفساً فنياً لمختلف فئات الجمهور المصرى والجاليات العربية والاجنبية، وأتاحت الفرصة للفرق والفنانين الواعدين لتقديم تجاربهم الفنية المتفردة، بالإضافة إلى الفنون الجادة الراقية التى تختص بتقديمها من باليه، وأوبرا، وموسيقى كلاسيكية وعربية، وصالونات ثقافية، ومعارض تشكيلية.

هذا بالإضافة إلى تنظيم مهرجانات متنوعة للموسيقى والغناء، حتى أصبحت درة قلاع الفنون الجادة فى مصر والوطن العربى وقارة أفريقيا، وتعد أحد العلامات المميزة في تاريخ مصر الثقافي والفني بما تمتلكه من امكانيات فنية وبشرية.