"مدينة الأشمونين" أبرز المدن الساحلية في المنيا

"الأشمونين" إحدى مدن مصر القديمة، وعاصمة من عواصم أقاليم مصر العليا،و هي التابعة لمركز ملوى بمحافظة المنيا ، لها تاريخ قديم مزدهر فى التاريخ الفرعوني والعصر اليوناني الروماني وتقع مدافنها في تونا الجبل.

ويتجاوز عدد سكان القرية 30 ألف نسمة و سميت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى بعاصمة الإرهاب بسبب كثرة ما شهدته من عمليات إرهابية.

* لماذا سميت الأشمونيين بهذا الاسم؟

هو أسم أتفق عليه بعض العلماء الأثريين حيث أنه تحريف للأسم المصري القديم “خمون” أو مدينة الثُمانية المقدسة، حيث كانت عاصمة الإقليم الخامس عشر في مصر العليا القديمةواستمرت في كونها مقراً لعبادة تحوت إله الحكمه وبسبب مقارنة الإغريقين إلههم هرميس بالإله المصري تحوت، لذلك تم تغير الإسم و سموا المدينة “هرموبوليس ماجنا”.

*أين توجد مدينة الأشمونين الآن؟

توجد المدينة في قلب مصر الوسطى في الوادي الفسيح الذي يحده النيل شرقا، وبحر يوسف غربا،حيث توجد فى غرب مدينة ملوى بنحو 8كم وشمال مدينة ملوى 3كم.

* الآثار المتبقية بالمدينة حتى الآن:_

يوجد العديد من بقايا الآثار وهى:_

بقايا تم العثور عليها من أطلال معبد شيده الملك أمنحتب الثالث للإله دجحوتى و يوجد منه فقط تمثال ضخم للإله دجحوتى على هيئة قرد، وبعض من تماثيل مماثلة. ويعتبر من أضخم تمثال لقرد وجد فى مصر.

بقايا كنيسة على الطراز البازيليكى وأعمدتها من الجرانيت و يرجع تاريخها إلى عهد الملك بطليموس الثاني، وشيدت أولاً لتكون سوقا في العصر الروماني وتحولت إلى كنيسة في العصر القبطي .



بقايا تماثيل من عهد الملك رمسيس الثانى وابنه الملك مرنبتاح. وأيضاً تحتفظ المنطقة بأطلال معبد من عهد الملك "نخت نبف "من الأسرة الثلاثين، وآخر شيده فيليب أريدايوس، الأخ غير الشقيق للإسكندر الأكبر.

سوق يوناني محاط بمجموعة من الأعمدة من الغرانيت الأحمر ذات تيجان كورنثية وتتصدر الموقع لافتة حجرية تحدد تاريخ إنشاء السوق سنة 350 ق.م في عهد بطليموس الثاني وزوجته أرسينوي.

تم العثور فيها على مقبرة «أمير المقاطعة» في عهد الفراعنة واسمه تحوت حتب، وهي مقبرة من أجمل مقابر قدماء المصريين.

معبد تحوت من الأسرة 18 ومعبد للملك مرنبتاح وسيتي الثاني ومعبد للإمبراطور نيرون ملك روما.

ومازالت تعد هذه المدينة من أكثر المدن البارزه و المزدهرة تاريخياً علي مستوي محافظة المنيا ويظل العديد من المصريين والسائحين يزورها حتى الآن.