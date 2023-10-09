ads
الإثنين 09 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية" تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلامة أطقم القناة في غزة والأراضي المحتلة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سلامة أطقمها العاملة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة مسؤولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت القناة، إن الأطقم العاملة هناك لمتابعة التصعيد الأخير في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، اضطرت لإخلاء مكتبها وقطع البث بناء على تحذيرات من قوات الاحتلال بضرورة إخلاء المبنى بالكامل، تمهيدا لقصفه.

وإذ تفرض الظروف على طاقم "القاهرة الإخبارية" العمل تحت القصف المستمر لنقل الحقيقة للمشاهدين في أنحاء العالم، فإن القناة تضع سلامة جميع العاملين فيها في المقام الأول.

ads
القاهرة الاخبارية قطاع غزة الأطقم العاملة والأراضي الفلسطينية
ads