تنفيذ نموذج محاكاة وتجربة إخلاء لمواجهة حدوث زلازل وكوارث طبيعية بمبنى ديوان عام المحافظة

نفذت محافظة أسوان نموذج محاكاة لمواجهة أزمة حدوث زلازل وكوارث طبيعة بمتابعة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد عز مدير عام إدارة الأمن بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك في خطوة إستباقية من محافظة أسوان للإستعداد للتعامل مع الأحداث والمواقف الطارئة ونشر التوعية وتدريب العاملين على السلوك الأمثل لمواجهة الأزمات "حال وقوعها" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقد بدأت التجربة العملية لإخلاء مبنى ديوان عام المحافظة بإطلاق جرس الإنذار من غرفة العمليات الرئيسية، ثم فصل التيار الكهربائى بالكامل، حيث نجحت عملية إخلاء المبنى فى وقت وجيز من الموظفين والعاملين والمواطنين من خلال 6 مخارج وأبواب رئيسية أو مخصصة لحالات الطوارئ، ليعقب ذلك النزول على السلالم والتجمع فى مكان آمن ومفتوح وسط حديقة بلازا درة النيل المواجهة للمبنى، وهو الذى تزامن معه وصول سيارات الإطفاء والحماية المدنية والإسعاف للتعامل مع أى مواقف طارئة من حرائق أو إنهيارات أو إصابات.

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بمشروع التدريب العملى على الإخلاء وسرعة تجاوب العاملين والمواطنين معه، لأنه يستهدف رفع درجة الإستعداد، وتحقيق أقصى درجات الأمان في مجابهة الكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة بالإمكانيات المتاحة، وخاصة فى ظل المتغيرات المناخية.

ولفت إلى أن المشروع التدريبى سيشمل أيضًا إخلاء عدد من المبانى مثل مديرية الشباب والرياضة ومديرية الصحة، بالإضافة إلى أحد المدارس مع بداية العام الدراسى، لأنها من الضروريات المهمة التى تساعد فى توفير بيئة آمنة، وتقلل من فرص إصابة الطلاب والعاملين والمواطنين في حالة الطوارئ وتزيد من الوعى لديهم.

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