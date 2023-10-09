الغرف التجارية: القطاع الخاص شريك أساسي مع الدولة في تطبيق مبادرة خفض الأسعار

أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة خفض الأسعار التي تبنتها الحكومة.

ستعمل علي خفض معدلات التضخم و إتاحة السلع بأسعار تتناسب مع المواطن.

وأشار إلي أن السلع التي أقرتها الحكومة في المبادرة من السلع الهامة للمواطن.

وقال بشاي بأن الغرف التجارية والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الاقتصادي شريك أساسي مع الدولة في المسئولية المجتمعية وايضا في تطبيق المبادرة.

كما أكد أن السلع التي تم تخفيضها من السلع الأساسية التي يستهلكها المواطن بشكل يومي، وبالتالي سيكون لها مردود إيجابي.

حيث أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن جزءا من مشكلة ارتفاع الأسعار ترجع إلي ندرة في السلع.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم التوافق على خفض 7 سلع أساسية يتراوح نسبة الخفض من 15 إلي 25 % و تتضمن سلع “السكر- الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة”.

وقال رئيس الوزراء أن التطبيق سيبدأ من يوم السبت المقبل.

كما أكد أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وأشار إلي أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة لتحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.