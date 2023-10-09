الأوبرا تطلق فعاليات الدورة الـ32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

عقدت دار الاوبرا المصرية مؤتمرا صحفيا للاعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بحضور الدكتور خالد داغر رئيس الاوبرا والمهرجان، المايسترو هانى فرحات مدير المهرجان، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر المصاحب، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وخلال المؤتمر وجه الدكتور خالد داغر رئيس الاوبرا والمهرجان الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها انشطة الاوبرا بشكل عام ومساندتها القوية لاقامة المهرجان، مضيفا ان المؤتمر العلمى المصاحب للفعاليات يحظى فى هذه الدورة باهتمام خاص، مشيرا الى بدايته عام 1932.

وتابع أن الجلسات العلمية تشمل تجارب فنية متميزة، منوها أن الفعاليات تتضمن الاحتفال بمئوية الموسيقار سيد درويش ومئوية افتتاح معهد الموسيقى العربية.

وأوضح المايسترو هانى فرحات مدير المهرجان، أهمية المؤتمر العلمى المصاحب باعتباره احد وسائل تطوير الموسيقى العربية للحفاظ على الهوية، مضيفا ان الفعاليات الفنية تناسب كل الاذواق، كما انه تم تخصيص احد ايام الفعاليات للموسيقى المعاصرة لمخاطبة ووالاجيال الجديدة وجذب الشباب، موجه الشكر لكل من ساهم فى الاعداد لهذه الدورة مستعرضا ملامح الفعاليات.

واكدت الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية ان المهرجان يعد من اهم الاحداث المرتبطة بالموسيقى العربية بسبب جمعه بين العلم والفن، كما استعرضت موضوع المؤتمر المصاحب للمهرجان والذى يناقش تنوع وثراء الموسيقى العربية، متناولة عدد من عناوين الابحاث المقدمة.

كما نوهت عن التجارب الفنية التى اعتبرتها جسرا بين العلم والفن، مؤكدة ان الابحاث المشاركة يتم نشرها على الموقع الاليكترونى للاوبرا لاتاحتها للجمهور والدارسين والمهتمين.