بسبب خلافات مالية.. القبض على المتهم بقتل زوج شقيقته ضربًا بالعصا في الواحات البحرية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي المتهم بقتل زوج شقيقته ضربا بعصا خشبيه بسبب خلافات مالية بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية.
تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال أحد الأشخاص لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتوفي وشقيق زوجته بسبب خلافات مالية قام علي اثرها المتهم بالتعدي علي زوج شقيقته "المتوفي" بعصا خشبية حتي ارداه قتيلا جري التحفظ علي الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
فيما تمكنت القوات من ضبط المتهم والذي اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.