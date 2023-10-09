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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

الإصلاح والنهضة يستنكر تحرير توكيلات مزيفة بالإسكندرية لأحد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية

حزب الإصلاح والنهضة
حزب الإصلاح والنهضة
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استنكر الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، ما أعلنه مصدر أمني بشأن قيام ٨ أفراد من حملة المرشح المحتمل أحمد طنطاوي بتحرير توكيلات مزيفة بنطاق محافظات الأسكندرية والجيزة والفيوم والسويس.

وأضاف “عبد العزيز” بأن مثل هذا التصرف يعد جريمة وليس مخالفة انتخابية عادية وهو أمر يقدح في نزاهة حملة المرشح المحتمل.

وانتقد رئيس حزب الإصلاح والنهضة هذه الممارسات متساءلا كيف يمكن الثقة في مرشح تقوم حملته بتزوير التوكيلات، وكيف يمكن ائتمان شخص كهذا على مستقبل ١٠٠ مليون مواطن أو أن يسمح له بأن يكون رأس السلطة في بلد عريق بحجم مصر؟.

ودعا رئيس حزب الإصلاح والنهضة المرشح المحتمل إلى إعلان موقفه من تلك الممارسات خاصة وأنها ليست المخالفة الأولى بعد تعدي أنصاره على موظفي الشهر العقاري في وقت سابق، مؤكدا أن مثل هذه الجرائم لا يمكن السكوت عنها أو تجاوزها.

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حزب الإصلاح والنهضة تحرير توكيلات مزيفة المرشح المحتمل
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