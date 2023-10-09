مدير تعليم منيا القمح يتفقد سير انتظام الدراسة بالمدارس

تفقد عبدالشافي حسن مدير عام الادارة التعليمية بمنيا القمح، وإسماعيل عبد السلام وكيل الإدارة التعليمية بمنياالقمح، ومحمودعبد الصادق مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالإدارة التعليمية بمنيا القمح، انتظام وكثافة ونسب حضور حضور الطلاب وانضباط حضور العاملين بمدرسة الألفى الثانوية بنين.

جاء ذلك بحضور مصطفى الحلو رئيس مجلس الأمناء والاباء والمعلمين بالادارة التعليمية بمنيا القمح، وكان فى استقباله محمد صابر مدير مدرسة الألفى الثانوية بنين بمنيا القمح، وداليا طلعت يوسف وكيلة المدرسة.

وتابع مدير عام الادارة التعليمية، سجلات شئون العاملين وتوقيعيعاتهم بدفتر الحضور والانصراف، وأكد على عدم ترك مكان العمل إلا بموجب اذن رسمى محدد ومسجل بسجلات شؤون العاملين.

كما تابع انضباط تعمل شئون الطلاب ونسب حضورهم خلال الأسبوع الأول والثاني من العام الدراسى الجديد. كما تفقد الفصول الدراسية للاطمئنان على انتظام سير العمل داخل الفصول ومتابعة سجلات تحضير المعلمون.

وأشاد مدير عام الادارة التعليمية بمنيا القمح بانتظام حضور الطلاب وانضباط حضور العاملين ودور إدارة المدرسة وتعاون العاملين فى إبراز المدرسة بصورة مشرفة ومتميزة تليق بتاريخها العريق حيث تخرج منها عظماء فى جميع المجالات متمنيا لهم التوفيق.