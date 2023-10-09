بالأرقام.. 3 أيام على طوفان الأقصى.. وابل صواريخ المقاومة يُزلزل تل أبيب والمستوطنات| شاهد

لليوم الثالث على التوالي منذ بدء «طوفان الأقصى»، تواصل المقاومة الفلسطينية الرد على العدوان الإسرائيلي، بشأن قصف الأحياء السكنية والحيوية في قطاع غزة. واستهدفت المقاومة مواقع استراتيجية وعسكرية إسرائيلية، بينها عسقلان وأسدود بـ 120 صاروخ ومطاري «اللد - بن غوريون».

استهداف طواقم الإسعاف والمستشفيات في غزة

في المقابل، استهدف الطيران الإسرائيلي الأحياء السكنية في غزة، منهم «بيت لاهيا - جباليا - الكرامة - الشجاعية»؛ إلى جانب تعمد استهداف طواقم الإسعاف والمستشفيات والمدارس والمساجد والقطاعات الحيوية في غزة. الأمر الذي دفع المقاومة الفلسطينية للرد على قصف البيوت المدنية الفلسطينية بقصف تل أبيب برشقة صاروخية.

ومنذ بدء طوفان الأقصى ردت المقاومة على العدوان بـ 300 عمل مُقاوم، وأعلنت القسام عن مقتل 4 من الأسرى جراء القصف الإسرائيلي.

صحة غزة: استشهاد 560 مواطن وإصابة 2900 آخرين

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحفة الفلسطينية في غزة، عن استشهاد 560 مواطنا وإصابة 2900 آخرين بجراح مُختلفة. وقال مدير إسعاف غزة: إننا مُقبلون على وضع إنساني كارثي لم نشهده منذ 20 عاما جراء الهجمات الإسرائيلية.

خروج مستشفى بيت حانون عن الخدمة

وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة بغزة خروج مستشفى بيت حانون «المستشفى الوحيدة في المدينة» عن الخدمة جراء الاستهداف الإسرائيلي المتكرر، مما أدى إلى استحالة دخول وخروج الطواقم؛ بالإضافة إلى تضرر أجزاء واسعة منه وتوقف خدماته.

إسرائيل: مقتل 800 شخص و2382 مصابًا في 3 أيام

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلة أن 2382 مصابا نقلوا للمستشفيات خلال 3 أيام، فيما قتل 800 شخص مُنذ بداية عملية طوفان الأقصى السبت 7 أكتوبر 2023.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش إخلاء 15 مستوطنة من أصل 24، ويجرى استكمال إخلاء كافة المستوطنات غلاف غزة، بالإضافة إلى إغلاق أكثر من 10 طرق سريعة بين المستوطنات.

المقاومة تسللوا لـ 20 مستوطنة و11 معسكرًا للجيش

وقال الإعلام العبري: إن نحو 1000 من نخبة حماس شاركوا في التسلل للمستوطنات ووصلوا إلى 20 مستوطنة و11 معسكرًا للجيش، فيما تشير التقديرات إلى أن «حماس خططت للعملية منذ عام»، بالإضافة إلى أن أكثر من 1000 قتيل يهودي على يد المُقاومة خلال الثلاثة أيام منذ اندلاع طوفان الأقصى.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بفرض حصار كامل على غزة قائلًا: «لا كهرباء ولا ماء ولا طعام». وقال المتحدث باسم الجيش: إن إسرائيل تحشد 100 ألف جندي في جنوب إسرائيل لانتزاع جميع القدرات العسكرية من حماس، إلى جانب تجنيد 300 ألف جندي احتياط خلال 48 ساعة.