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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنتخب الفرنسى يعلن استبعاد لاعب برشلونة

جول كوندي
جول كوندي
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استبعد المنتخب الفرنسي لكرة القدم، اليوم الإثنين، جول كوندي لاعب برشلونة الإسبانى من قائمة الديوك خلال التوقف الدولي المقبل، وذلك بسبب الإصابة.
وتعرض جول كوندي مدافع برشلونة، للإصابة خلال مواجهة غرناطة بالدوري، وكشف التشخيص الأولي عن معاناته من التواء في الركبة اليسرى.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن منتخب فرنسا لم ينتظر إعلان برشلونة عن التشخيص النهائي لإصابة كوندي، عقب الفحوصات الجديدة المقررة اليوم، وتم استبعاد اللاعب من صفوف الديوك.
وقرر ديدييه ديشامب، مدرب فرنسا، ضم أكسيل ديساسي مدافع تشيلسي، بدلا من كوندي.
كما تم استبعاد دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونخ بسبب الإصابة، وتم ضم مالو جوستو لاعب تشيلسي.

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