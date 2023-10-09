برشلونة يعلن عن تشخيص إصابة لامين يامال

أعلن نادي برشلونة الإسبانى، اليوم الإثنين، التشخيص النهائي لإصابة لاعبه لامين يامال، بعد الإصابة التى تعرض لها فى المواجهة الأخيره.

وتعرض يامال، امس الأحد، لإصابة خلال تعادل برشلونة مع غرناطة بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

وكشف برشلونة عن تشخيص إصابة يامال فى بيان رسمى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلاً: "أظهرت الفحوصات الطبية إصابة لامين يامال في العضلة الحرقفية اليسرى".

وأضاف: "مدة غياب اللاعب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة، لكنه سيلتحق بمعسكر المنتخب الإسباني ومن المقرر أن تجرى له اختبارات إضافية تحت إشراف الطاقم الطبي التابع للاتحاد الإسباني لكرة القدم".

كما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إصابة يامال طفيفة، ولا ينبغي أن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة، وقد يعود إلى المباريات بمجرد انتهاء التوقف الدولي.