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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الغارات لا تتوقف.. القاهرة الإخبارية ترصد لحظة قصف صواريخ الاحتلال لمناطق فلسطينية

قصف صواريخ الاحتلال
قصف صواريخ الاحتلال عدد من المناطق الفلسطينية
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رصدت كاميرا قناة القاهرة الإخبارية قصف صواريخ الاحتلال عدد من المناطق الفلسطينية، حيث سُمعت أصوات ودوي الانفجارات في قطاع غزة بعد دقائق من قصف متواصل للاحتلال.

ويأتي القصف استمرارا لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من استهداف لقطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وإن كان هذا اليوم هو الأعنف في عمليات القصف المتواصل والمستمر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وتتصاعد سحب الدخان من قطاع غزة بكثافة، بعد نصف ساعة من استهداف قوات الاحتلال مربع الجامعات الذي تتواجد فيه جامعة الأزهر بغزة والجامعة الإسلامية وجامعة الأقصى ومقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وغيرها من المؤسسات الدولية.
 

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القاهرة الاخبارية المناطق الفلسطينية قوات الاحتلال
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