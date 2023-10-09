محافظ مطروح يشيد بجهود الأجهزة التنفيذية في مواجهة السيول.. صور

عقد المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد، ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات التنفيذيه المعنية.

بدأ الاجتماع بتوجيه محافظ مطروح الشكر لجميع الجهات التنفيذية المعنية وتضافرها بالمعدات والأفراد في مواجهة أزمة السيول التى تعرضت لها مدينة مرسى مطروح مؤخرا، كما وجه الشكر لأهالى مطروح لوعيهم وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية وحسن إدارة الازمة بالمحافظة والتى أشادت بها أجهزة الدولة والسيطرة عليها خلال 48 ساعة، وكذلك الشكر لكافة أجهزة الدولة والوزارات المعنية على المتابعة على مدار الحدث وتقديم كافة الدعم للمحافظة.



ووجه محافظ مطروح لجميع الجهات بالإسراع في معاينة وإنهاء تقرير السلامة الفنية خلال 24 ساعة لجميع المعدات والسيارات بجميع مراكز المدن والقطاعات الخدمية ومراجعة كفاءتها والصلاحية الفنية والأعطال والإجراءات اللازمة مع تذليل العقبات لسرعة الصيانة والإصلاح للوصول إلى كفاءة 100% وذلك قبل نهاية نوفمبر المقبل.

كما تم مناقشة الموافقة على قرارات تخصيص قطعة أرض بمساحة 2000 متر مربع لإقامة مبنى الخدمات الوقائية بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمدينة برانى، وقطعة أرض بمساحة 384 متر مربع بمرسى مطروح لإقامة مبنى مركز وحدة تراخيص المحال العامة، وقرار تخصيص لمساحة 170 متر مربع لإقامة مكتب بريد القصر غرب مدينة مرسى مطروح،

وإعادة النظر في طلب تخصيص مساحة 900 متر مربع وتعديلها وفق النموذج لإقامة مكتب بريد بقرية زاوية العوامة بالضبعة.

ومناقشة تخصيص أراضي لإقامة عمارات سكنية خلف البنك الأهلي ومكتب بريد مدينة السلوم، مع الموافقة على قرار تخصيص لمساحة 420 متر مربع لإنشاء مقر الإدارة التعليمية بمدينة السلوم، ومساحة 5225 لإنشاء مدرسة تعليم ثانوى صناعي بمدينة العلمين، ومساحة 5 آلاف متر مربع ناحية الرمل بمدينة سيوة لإقامة الإدارة الصحية والمبنى الوقائي ومركز الأسرة.



واعتمد المجلس قرار تخصيص مساحة 37 ألف و468 متر مربع بالعلمين لإقامة موقف العلمين الإقليمي ومسجد ومنطقة خدمات للمنفعة العامة، وتخصيص مساحة 2000 متر مربع ببرانى لإقامة مبنى الخدمات الوقائية لمنطقة التأمين الصحى كذلك تم عرض الإجمالي العام للخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 _ 2024 ومتابعة أعمال الطرح والموقف التنفيذي والإسراع به بكافة القطاعات.

محافظ مطروح يشيد بجهود الأجهزة التنفيذية في مواجهة السيول

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