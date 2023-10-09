المؤتمر: الدولة حريصة على التخفيف عن المواطنين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتوافق على تخفيض أسعار 7 سلع رئيسية بنسب 15 إلى 25 % بحد أقصي، اعتبارا من يوم السبت المقبل يعكس حرص القيادة السياسية على النهوض بمستوى حياة المواطنين وتعزيز نشاط الاقتصاد المحلي بشكل عام لافتا إلى أن هذا الإجراء يأتي لتخفيف الضغط المالي على المستهلكين وتعزيز القوة الشرائية من خلال تخفيض أسعار هذه السلع الرئيسية، مما يساعد الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

وتابع فرحات هذا القرار يعكس التجاوب مع نبض الشارع، ويعد مقاربة رشيدة مع متطلبات الشرائح المجتمعية، كما يتماشي مع مناخ الاصلاح الاقتصادي بالتخفيف من اعباء الاسر و تعزيز الحماية الاجتماعية، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار مؤكدا أن هذا القرار سيكون له تأثيراته الإيجابية على حركة السوق و سيقف في مواجهة المنصات المعادية التي تراهن علي الفشل .

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر التضخم هو أكبر تحدي يواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي و مصر قادرة على تجاوز هذه الأزمات و هذا القرار من شأنه الحفاظ على ضبط واستقرار الأسعار في السوق المحلي بالرغم من التطورات السلبية التي يشهدها العالم نتيجة الازمة الحالية و يكشف حرص الدولة علي التخفيف عن المواطنين بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة