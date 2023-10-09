هيئة الكتاب تستعد لمعرض الإسكندرية العاشر

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، لإطلاق الدورة العاشرة من معرض إسكندرية للكتاب، والمقرر إقامته في الفترة من ٢٧ أكتوبر الجاري حتى ٥ نوفمبر المقبل، بأرض كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.

وقررت الهيئة إهداء معرض الإسكندرية للكتاب، في دورته لعام 2023، إلى اسم عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، تزامنا مع اليوبيل الذهبي لذكرى رحيله فى 28 أكتوبر 1973.

واستقرت الهيئة على اختيار اسم عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، ليكون شخصية المعرض، لعدة أسباب، أولها اليوبيل الذهبي على رحيله، وثانيها كونه أول رئيس لجامعة الإسكندرية.

وتعمل الهيئة هذه الأيام على إعداد برنامج ثقافي ضخم يليق باسم وحجم عميد الأدب العربي طه حسين، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة، قبيل افتتاح المعرض الذى من المزمع أن يتزامن افتتاحه مع ذكرى رحيل العميد.

وتشارك في الدورة الجديدة من معرض الإسكندرية للكتاب، مجموعة كبيرة من دور نشر المصرية، والمؤسسات الثقافية.