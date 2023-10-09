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الإثنين 09 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

إطلاق منصة "تعلم معنا" بدمياط

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بدمياط
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أعلن مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بدمياط، اليوم الإثنين، عـن إطلاق منصة " تعلم معنا " الخاصة بمحافظة دمياط (منصة مجانية تابعة لوزارة التربية والتعليم) من الصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثالث الثانوي للمواد الدراسية المختلفة للعام الدراسي 2023- 2024 .

ويمكن متابعة المنصة من خلال الرابط التالي: 

https://livestream.moe.gov.eg 

المحاضرة الاولي مادة الجغرافيا للصف الثالث الثانوي- الشعبة الادبية بعنوان (الدرس التمهيدي– الجغرافيا السياسية للصف الثالث الثانوي) للاستاذ عزيز ويصا 

تنعقد المحاضرة يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2023 الساعة 6.30 مساءاً،علما بأنه سيتم اعلان جدول اسبوعي لعمل المنصة.

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التربية والتعليم التطوير التكنولوجي التعليم الجغرافيا السياسية
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