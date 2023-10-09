العربي لسيدات الأعمال: تعزيز مشاركة القطاع الخاص «الضمانة» لاستقرار الأسواق وتحقيق النمو الاقتصادي

أشادت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالإجراءات التي أعلنها رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي في إطار تنفيذ مبادرة خفض أسعار نحو 7 سلع أساسية للمواطنين.

وقالت عبير عصام، في تصريحات صحفية اليوم، إن قرارات الحكومة بتعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر وتيسيرات في الإفراج عن الخامات بالموانئ يضمن نجاح المبادرة في خفض حقيقي لأسعار السلع الأساسية للمواطنين من خلال خفض تكاليف الإنتاج ورفع الأعباء عن كاهل الصناعة الوطنية.

وأوضحت أن هذه القرارات تعكس مدي حرص وتفهم الدولة لدور القطاع الخاص الوطني وتدخله في هذا التوقيت لاستقرار الأسواق والمضي قدما نحو تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية حيث يعد الضمانة الحقيقية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة.

وأضافت: كذلك إعلان رئيس الحكومة لمتابعة تنفيذ المبادرة واسعار السلع الأساسية وتوافرها بالأسواق بأسعار مناسبة ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية ستخفف من تبعات الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية علي المواطن والسوق بنجاح كبير.