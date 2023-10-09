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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ شمال سيناء يفتتح المركز التكنولوجي في مدينة نخل

نائب محافظ شمال سيناء
نائب محافظ شمال سيناء يفتتح المركز التكنولوجي في مدينة نخل
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افتتح اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، يرافقه المحاسب محسن سالم، رئيس مركز ومدينة نخل والقيادات التنفيذية والشعبية، اليوم الاثنين، المركز التكنولوجي في مدينة نخل.
وقال نائب المحافظ، في بيان، الاثنين، إن افتتاح المركز يأتي ضمن افتتاح عدد من المشروعات الخدمية في مركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء، بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

أضاف نائب المحافظ، أن المركز التكنولوجي أقيم بتكلفة بلغت نحو 2.8 مليون جنيه، حيث يتكون من طابقين، الأول يضم صالة للجمهور ومكتب للمدير وخزينة عمومية وغرفة الراكات والداتا واوفيس، والطابق الثاني يتكون من قاعة اجتماعات رئيسة وقاعة تدريب وسكرتارية وأوفيس

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