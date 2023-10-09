مدير تعليم أسوان يتابع فعاليات ورشة تنمية مهارات البحث العلمي

شهدت غنية محمد على مدير إدارة أسوان التعليمية، اكبر ورشة تحضيرية لمعرض العلوم والهندسة ISEF لادارة اسوان للمعرض التمهيدى للعلوم والهندسة.

ويأتي ذلك تحت رعاية عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

ويعد المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF المسابقة الدولية الأكبر في مجال العلوم للمرحلة قبل الجامعية والتي تمنح ما يزيد عن 1500 طالب على مستوى العالم الفرصة للتجمع ومشاركة الأفكاروعرض المشروعات العلمية المتطورة.

وقامت غنية بمناقشة الطلاب والتشجيع لهم ويجب عليهم

اتخاذ العلماء كقدوة يحتذى بهم فى المجال.

جدير بالذكر أنمدة الورشة يومان من الإثنين الى الثلاثاء والهدف من الورشة الوقوف على ما تم تنفيذة فى المشاريع ومناقشة الافكار وازالة العقبات التى واجهت الطلاب فى تنفيذ افكارهم ومناقشة امكانية تطبيق الفكرة علميا واكاديميا والدعم للطلاب من حيث توفير احتياجاتهم العلمية من زيارات تخصصية.

وتضم تلك الاحتياجات استشارة المشرف الأكاديمي للتخصصات المطلوبة، وايضا مهارت العرض والتواصل وتنفيذ اللوحة، وعرض تمثيلى لاحد المشاريع كمحاكاة للمعرض للاستفادة من مهارات العرض للطلاب وتلاشى الأخطاء.

يضن فريق عمل إيسف، ممدوح يوسف رئيس قسم التطوير، وصباح سيد على منسق إيسف للإدارة.