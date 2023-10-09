رئيس جامعة مطروح يشهد حفل كلية الآثار لاستقبال طلابها الجدد والقدامى

شهد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الإثنين الموافق التاسع من أكتوبر ٢٠٢٣، حفل كلية الآثار واللغات لاستقبال طلابها الجدد والقدامى، بحضور الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد مغربي القائم بأعمال عميد كلية الآثار واللغات، والدكتور أسامة رسلان القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس، العاملين، والطلاب.

وأعرب الدكتور مصطفى النجار عن سعادته باستقبال الطلاب الجدد، وانضمامهم إلى أسرة الجامعة مرحبًا بجميع الطلاب القدامى والجدد بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية لكافة الطلاب.

وأكد رئيس جامعة مطروح إننا في شهر الانتصارات والعزة والكرامة، وأن انتصارات السادس من أكتوبر، تمثل رمزًا لصمود الشعب المصري العظيم وصلابة قواته المسلحة، حيث سطر الجيش المصري ملحمة عسكرية عظيمة أبهرت العالم أجمع، متمنيًا لمصرنا الحبيبة دوام الأمن والاستقرار.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد مغربي أننا نحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر الذي شكل نقطة تحول تاريخية في مصر والعالم العربي، لنتذكر بفخر تضحيات الشهداء وبطولات جنودنا والاعتزاز بما حققه جيشنا الباسل، داعيًا الطلاب أن يستلهموا من تلك الحقبة التاريخية قوة الإرادة وروح العمل الجماعي.

جدير بالذكر أن فقرات الحفل بدأت بعزف السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم عرض فيلم تسجيلي عن انتصارات أكتوبر، كما تضمنت الاحتفالية فقرات غنائية وإلقاء.

وفي ختام الحفل أهدى الدكتور محمد مغربي درعًا للدكتور مصطفى النجار بمناسبة تجديد ثقة القيادة السياسية فيه كرئيسًا للجامعة لفترة ثانية، كما تم التقاط عدد من الصور التذكارية مع الطلاب.

رئيس جامعة مطروح يشهد حفل كلية الآثار واللغات لاستقبال طلابها الجدد والقدامى

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