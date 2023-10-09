المصري يبحث حل الأزمة المالية مع رؤساء الأندية الشعبية

يدرس النادى المصرى إمكانية توفير النفقات الكبيرة من وراء إقامة لاعبى الفريق بفنادق القاهرة حيث تقام تدريبات الفريق الأول على ملعب الكلية الحربية

و يفكر المصرى فى توفير وحدات سكنية عن طريق الإيجار لإقامة اللاعبين ومسؤولى الأجهزة الإدارية بعدما كان أفراد تلك الأجهزة يذهبون للمران فى القاهرة يومياً عن طريق السفر ذهاباً و إياباً.

نظرا لتفاقم الازمة المالية الطاحنة التي تمر بها الاندية الشعبية والجماهيرية.

واجتمع اليوم أندية الاسماعيلي والمصري وبلدية المحلة من أجل بحث سبل الخروج من الأزمات المحالية التى تعاني منها الأندية الجماهيرية وتم خلال الاجتماع تواصل كامل ابو علي رئيس نادي المصرى مع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري (تليفونيا نظرا لتواجده رئيسا لبعثة فريق كرة السلة بدولة قطر من اجل مشاركته في المناقشة.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع أخر الأسبوع المقبل.