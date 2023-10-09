وكيل "تعليم دميـاط" يشهد المؤتمر السنوى للاتحادات الطلابية

شهد المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم الإثنين المؤتمر السنوى للاتحادات الطلابية المنعقد بقاعة نقابة المهندسين تحت إشراف التوجيه العام للتربية الإجتماعية بدميـاط.

جاء ذلك بحضور أحمد موسى رائد عام إتحاد طلاب مدارس مصر ود. إيناس عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية والطالب أمير رشاد أمين اتحاد طلاب مصر والمهندس عصام عمر رئيس مجلس أمناء المحافظة

جاء مؤتمر بناء القيادات الطلابية المتميزة في إطار الموضوع المحوري للاتحادات ٢٤/٢٣ تحت عنوان الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي تحت إشراف علاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية ومستوى موجه عام اتحادات رابحة السيد وهالة سرحان وهالة مردان وعلا عياد وعقبال عبدالرازق وأماني مسعد.