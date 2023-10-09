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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدا.. دار الأوبرا تحيى حفلا غنائيا بالمنيا بمناسبة اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر

دار الأوبرا تحيى
دار الأوبرا تحيى غدا حفلا غنائيا بالمنيا
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تنظم محافظة المنيا غدا الثلاثاء احتفالية فنية وطنية كبرى تحييها فرقة التخت العربى على مسرح الديوان العام بالمحافظة بحضور اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورموز العمل الأهلى والوطنى بالمنيا والإعلاميين وعدد من أهالى المحافظة، وذلك بمناسبة مرور خمسين عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة .
من جانبه، أبدى الدكتور ياسر معوض قائد فرقة التخت العربى بدار الأوبرا المصرية سعادته بالمشاركة فى احتفالات المنيا بالنصر العظيم، مشيدا بدعم ورعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، لافتا إلى أن الفرقة ستقدم مجموعة مختارة من الأغانى الوطنية التى تعبر عن فرحة المصريين بنصر اكتوبر وتغنى بها المصريون على مدار ٥ عقود منها ( يا أغلي اسم في الوجود – أحلف بسماها وترابها – صورة – بالأحضان – عظيمة يا مصر – علي الربابة – بلادي – يا حبيبتي يا مصر – قوم يا مصري – النهر الخالد)، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من المقطوعات الموسيقية من التراث الفنى الأصيل .
 

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوبيل الذهبي لنصر اكتوبر انتصارات اكتوبر المجيدة بدار الأوبرا المصرية محافظة المنيا
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