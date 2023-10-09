رئيس اتحاد الغرف التجارية: نتعهد بتخفيض حقيقي لأسعار السلع

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن اتفاقية تخفيض السلع الأساسية والتي تشمل 7 مجموعات سلعية هي بداية لتعاون أكثر خلال المرحلة المقبلة مع الحكومة وفقا لآليات مخططة لضمان استقرار أسعار السلع في الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتعهد الوكيل بتخفيض حقيقي للأسعار للسلع التي تم الإعلان عنها، مشيرا إلى أن المواطن سيشعر سريعا بأثر المبادرة في الأسواق، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ووجه الشكر إلى القطاع الخاص على استجابته لمبادرة خفض الأسعار الأساسية بالتعاون مع الحكومة.