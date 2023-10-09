إخلاء مكتب القاهرة الإخبارية في قطاع غزة وانقطاع الاتصال بأطقم عمل القناة

أخلى مكتب القاهرة الإخبارية في قطاع غزة المبنى الخاص به بعد مطالبات من سلطة الاحتلال وسماع دوي انفجارات في محيط المبني.

وقطعت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية، في قطاع غزة مداخلتها على الهواء لإخلاء المبنى خوفا من تعرضه للقصف.

وقالت: "المشهد أكثر سوداوية وخطر، مما يبدو عليه، وتم توجيه تعليمات لمساحات سكنية واسعة من قطاع غزة بإخلاء المنازل، من ضمن هذه المناطق المنطقة التي تحد منطقة سكنية كاملة في وسط غزة، وهو الأمر الذي لا يقتصر على الحدود الشمالية والشرقية".

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، : "السكان لا يعرفون إلى أين يجب أن يذهبوا أو يتجهوا، وهو أمر يحدث حالة كبيرة من الإرباك، وعمليا الآلاف من الأسر تخلي مساكنها في مربعات سكنية كاملة، وكل دقيقة يكون هناك تعليمات جديدة والخطر يزداد".

وتابعت: "المكان الذي نتواجد به من ضمن المناطق التي هناك تعليمات أنها ستكون تحت دائرة القصف، وهناك احتمال كبير أن يخلى البرج في أي لحظة، وعلى ما يبدو أن إسرائيل تدق الناقوس الأخير وتهيئ أهالي قطاع غزة إلى مجازر واسعة". ثم أنهت المراسلة المداخلة سريعا بعد أن طلب منها مغادرة المبنى.