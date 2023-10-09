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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أحياء الإسكندرية تنظم عددا من المعارض للأسر المنتجة وأصحاب الصناعات الحرفية والتراثية

إحياء الإسكندرية
إحياء الإسكندرية
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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الاهتمام الكبير بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الفعال في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر، فضلًا عن توطين الصناعات الحرفية والتراثية، والحفاظ عليها من الإندثار.

وفى هذا الصدد واصلت أحياء الإسكندرية بالتعاون مع المجتمع المدنى تنظيم معارض للحرف اليدوية والتراثية والمفروشات وعدد كبير من المنتجات بمشاركة عدد كبير من العارضين، والتى تسهم فى زيادة فرص العمل وتحسين مستوي دخل الأسر فضلا عن تشجيع أصحاب هذه الحرف والصناعات ودعمهم من خلال توفير منافذ لبيع وعرض منتجاتهم مقابل بيع السلع بأسعار مدعمة تناسب المواطنين.

وأوضح الشريف، حرص المحافظة الدائم لدعم جهود تسويق المنتجات اليدوية والتراثية وتشجيع أصحاب هذه الحرف والصناعات ودعمهم بما يساهم في زيادة مبيعات المنتجين والعارضين من مختلف المعروضات والسلع، لدعم صغار المنتجين والمصممين من السيدات والفتيات والشباب في جميع انحاء المحافظة.

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