صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 19,409.78 نقطة.

كما صعد مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 3,611.52 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.55%، ليغلق عند مستوى 0.55 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.66% ليغلق عند 23,178.32 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.22%، ليغلق عند مستوى 8,124.63 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.76%، ليغلق عند مستوى 3,094.64 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 56.8 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 72.4 مليون جنيه.

وسجل رأس المال السوقي في الختام نحو 1.299 تريليون جنيه، كما سجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 1.1 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 447.9 مليون سهم، من خلال 53.3 ألف صفقة منفذة.