رئيس الوزراء: الحكومة تستهدف خفض الأسعار والحفاظ على استقرارها

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّه اتفق مع وزراء الحكومة على أن يكون هناك اجتماع أسبوعيًا برئاسته لمتابعة الموقف على أرض الواقع واستقرار الأسعار ومعدل انخفاضها، وكذلك حل المشكلات بشكل فوري.

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أننا هدفنا خفض الأسعار والحفاظ على استقرارها وخاصة السلع الأساسية التي تمس حياته بشكل مباشر.

وأوضح أننا سندخل تدريجيًا على عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية، وسيتمّ الإعلان عنها تباعًا بالتوافق مع كل اتحادات الغرف التجارية.

وتابع أن أهم تحد يشغل الدولة المصرية هو السيطرة على التضخم، وسيسهم ذلك في تثبيت أسعار الفائدة ومن ثم انخفاضها.

وتابع أننا نعقد اجتماعات منفردة مع غرف الصناعة واتحاد الغرف التجارية، ونعمل على المدى القصير على كيفية التحكم في التضخم وتعميق الصناعة المحلية.