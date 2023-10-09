55 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، على الرغم من ارتفاع مؤشر الدولار حيث أدت الأحداث الجيوساسية واستمرار الحرب بين الجانب الفلسطيني مع الكيان المحتل مع مخاوف توسع الصراع بين في المنطقة، إلى اشتعال الأسعار وتوجه المستثمرين للملاذات الآمنة.

قال فادى كامل عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 55 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2240 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 18 دولارًا، لتسجل 1850 دولارًا.

وأضاف، كامل، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 2560 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1920 جنيهًا، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1494 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 17920 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2165 جنيهًا، وتراجع إلى 2140 جنيهًا، وارتفع لمستوى 2200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2185 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 16 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1848 دولارًا، وتراجع إلى 1813 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1832 دولارًا.

وأوضح كامل، أن الحرب والصراع الحالي بين الفلسطنين والكيان المحتل، قد يدفع أسعار الذهب لمستويات أكبر بالأسواق العالمية والمحلية، نتيجة توجه المستثمرين للملاذات الآمنة، حيث تظهر قوة الذهب مع الأحداث الجيوساسية والأزمات الاقتصادية.

أضاف، أن وقف البنوك المحلية لجميع المعاملات الدولية الخاصة ببطاقات الخصم المباشر، في الخارج لوقف استنزاف العملات الأجنبية مع تفاقم نقص العملة في البلاد، ومن ثم قد يضغط ذلك سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، ويدفع بأسعار الذهب لمستويات جديدة خلال الفترة المقبلة.