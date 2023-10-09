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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

هاني فرحات : مهرجان الموسيقى العربية يخرج في ظل تحديات اقتصادية كبرى

الموسيقار هاني فرحات
الموسيقار هاني فرحات
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أكد الموسيقار هاني فرحات مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته ال ٣٢ على أن دورة هذا العام تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وارجوا من الجميع أن يعي ذلك .

ولفت فرحان خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الان بدار الأوبرا المصرية للاعلام عن تفاصيل المهرجان إلى أنه هذه الدورة ستهد تغيرات في الكثير من محاور المؤتمر العلمي المصاحب للمهرجان ولذلك كان هناك حرص شديد على جذب اصوات مختلفة غير الباحثين والدارسين.

كما لفت فرحات إلى أن المهرجان لن يقتصر فقط على تقديم النماذج الموسيقي العربية ولكن سيضم المهرجان عروضا للموسيقى المعاصرة والتي ستكون مفاجأة للجمهور المهرجان .

ووجهة فرحات اشىكى للدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على الدعم الذي وجهته للمهرجان وموجها الشكر لكافة العاملين خلف مهرجان الموسيقى العربية.

ويأتي المهرجان في هذه الدورة بأهداء لروح فنان الشعب سيد درويش وذلك للاحتفاء بمرور 100 عام على ميلاده، ويضم المهرجان أكثر من 38 حفلا موسيقيا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور . ويشارك بالمهرجان 120 فنان و61 باحث من 18 دولة

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الأوبرا المصرية الموسيقى العربية بدار الأوبرا برى بدار الأوبرا المصرية فنان الشعب سيد درويش مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة دار الأوبرا المصرية هانى فرحات
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