الصحة الفلسطينية: الاحتلال يتعمد قصف المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية في غزة

الإثنين 09/أكتوبر/2023 - 02:58 م

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية في قطاع غزة.

وناشدت الكيلة - في بيان صحفي - المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للجم عدوان الاحتلال على مراكز العلاج ومركبات وطواقم الإسعاف في قطاع غزة، مشددة على أن الاحتلال يتعمد قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف وقتل وإصابة الطواقم، ما يعد خرقًا كبيرًا وواضحًا لكل القوانين والأعراف الدولية.