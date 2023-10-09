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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يتعمد قصف المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية في غزة

وزيرة الصحة الفلسطينية
وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة
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أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية في قطاع غزة. 
وناشدت الكيلة - في بيان صحفي - المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للجم عدوان الاحتلال على مراكز العلاج ومركبات وطواقم الإسعاف في قطاع غزة، مشددة على أن الاحتلال يتعمد قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف وقتل وإصابة الطواقم، ما يعد خرقًا كبيرًا وواضحًا لكل القوانين والأعراف الدولية.

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غزة الاحتلال الإسرائيلي قصف المستشفيات
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