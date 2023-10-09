أبرزهم الدواجن والبيض.. رئيس الوزراء: تخفيض أسعار 7 سلع رئيسية بداية من السبت المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تم الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن على البيض والدواجن على تخفيض أسعار البيض والدواجن بنسبة 15 %.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن الحكومة ستراقب تنفيذ مبادرة انخفاض الأسعار في الأسواق لضمان عدم مخالفة الاتفاقية.

ولفت إلى أنه بداية من السبت المقبل، ولمدة 6 أشهر سيكون هناك انخفاض في 7 سلع، رئيسية.

وأشار إلى أن أسعار الفول والعدس، ومنتجات الألبان، والزيت، والسكر، والمكرونة، والأرز، والدواجن والبيض” ستنخفض خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا من يوم السبت المقبل.