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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أبرزهم الدواجن والبيض.. رئيس الوزراء: تخفيض أسعار 7 سلع رئيسية بداية من السبت المقبل

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تم الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن على البيض والدواجن على تخفيض أسعار البيض والدواجن  بنسبة 15 %.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن الحكومة ستراقب تنفيذ مبادرة انخفاض الأسعار في الأسواق لضمان عدم مخالفة الاتفاقية.

ولفت إلى أنه بداية من السبت المقبل، ولمدة 6 أشهر سيكون هناك انخفاض في 7 سلع، رئيسية.

وأشار إلى أن أسعار الفول والعدس، ومنتجات الألبان، والزيت، والسكر، والمكرونة، والأرز، والدواجن والبيض” ستنخفض خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا من يوم السبت المقبل.

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تخفيض أسعار السلع - الدكتور مصطفى مدبولي
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