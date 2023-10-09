مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني يقرر مضاعفة قيمة جائزة الاستحقاق (صور)

اجتمع أمس الأحد الموافق ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بمقر المؤسسة بالزمالك.

‏‎وناقش المجلس في اجتماعه خطة المؤسسة وتوجهاتها واختصاصاتها خلال العام المقبل 2024، كما ناقش أهم المجالات التي ستوليها المؤسسة عنايتها، واتفق المجلس على أن توجه جميع أنشطة المؤسسة إلى دعم الموهوبين والمبدعين من الشباب لتشجيعهم وتعزيز روح الإبداع والابتكار لديهم والاحتفاء بهم.

وقرر مجلس الأمناء مضاعفة قيمة جائزة الاستحقاق الكبرى لتصبح 200 مائتان ألف جنيه، والتي تمنح إلى شخصية مؤثرة أثرت الحياة الثقافية والفنية تقديرًا وعرفانًا بقيمة إنجازها.

كما ناقش المجلس إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية في الفترة القادمة.

‏‎حضر الاجتماع كلاً من الفنان فاروق حسني وزير القافة الاسبق ، المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، المفكر الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية السابق، الأديب محمد سلماوي، الدكتورة مؤمنة كامل، تامر عوف مستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الكاتبة إلهام أبو الفتح، الإعلامية چاسمين طه زكي، السيدة إيناس لوقا، الدكتورة علية عبد الهادي عميد كلية العمارة والفنون جامعة البترا بالأردن سابقاً، الشاعر وائل السمري.

‏‎‏‎يشار إلى أن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون مؤسسة مستقلة مشهرة أنشأت في عام 2019، وهي مؤسسة أهلية لا تهدف للربح، حيث تهتم المؤسسة بالنشاط الفني والثقافي وجميع فروع الإبداع ومكونات الثقافة، وفق مفهوم يؤكد أن الثقافة قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية للإنسان، وأنها قادرة على تنمية إنسانيته.

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة اعلنت في سبتمبر الماضي عن فتح باب الاشتراك في جوائز الفنون الدورة الخامسة لعام 2024 في مجالات (التصوير" الرسم " - العمارة - النحت - النقد الفني التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي) بجوائز تصل قيمتها الي نصف مليون جنيه.

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