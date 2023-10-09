رئيس دار الأوبرا: مهرجان الموسيقى العربية يكرم اسم سيد درويش في دورته الـ 32

أكد الدكتور ر خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية أن الدورة ال ٣٢ من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية مهداة لاسم فنان الشعب سيد درويش وذلك بمناسبة مرور ١٠٠ عام على ميلاد فنان الشعب .

وأكد داغر خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الان بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية إلى أن دورة هذا العام من المهرجان ستشهد المصير من المفاجآت للجمهور خاصة فيما يتعلق بالمحور الفكري المصاحب لفعاليات المهرجان والذي سيقام حفل افتتاحه بالمعهد العالي للموسيقى العربية.

ولفت رئيس دار الأوبرا إلى أن المؤتمر العلمي المصاحب للمهرجان سيناقش العديد من القضايا التي تتعلث بالموسيقى العربية ومنها الموسيقى العربية التقليدية وتنوع رواقدها والاغاني المعاصرة ، كما ستشمل الدورة لهذا العام مجموعة من الفعاليات الاستثنائية بمناسبة مئوية معهد الموسيقى العربية وستقام الاحتفالية في يوم السبت الموافق ٢١ اكتوبر بساحة دار الأوبرا والتي ستنطلق من مبني المعهد العالي للموسيقى .

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي للاعلان عن تفاصيل الدورة الثانية والثلاثون من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية وذلك بحضور الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية والموسيقار هاني فرحات مدير المهرجان والدكتورة رشا طموم رئيس المحور الفكري المصاحب لفعاليات المهرجان .

ويأتي المهرجان في هذه الدورة بأعداء لروح فنان الشعب سيد درويش وذلك للاحتفاء بمرور 100 عام على ميلاده، ويضم المهرجان أكثر من 38 حقلا موسيقيا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور . ويشارك بالمهرجان 120 فنان و61 باحث من 18 دولة