سفير روسي: موسكو مستعدة لاتخاذ تدابير سريعة لإجلاء مواطنينها من إسرائيل

الإثنين 09/أكتوبر/2023 - 02:48 م

أعلن السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، أن بلاده مستعدة لاتخاذ تدابير سريعة لإجلاء المواطنين الروس من إسرائيل في حال تدهور الوضع هناك، غير مستبعد احتمال سقوط ضحايا بين المواطنين الروس.

وقال فيكتوروف - في تصريح لقناة "روسيا ــ 24" الإخبارية اليوم الإثنين - "نحن مستعدون لاتخاذ تدابير جذرية لإجلاء المواطنين الروس من إسرائيل في حال تدهور الوضع".

وأضاف: "لا توجد لدينا حتى الآن بيانات مؤكدة عن قتلى وجرحى ومفقودين من المواطنين الروس في إسرائيل"، مشيرا إلى تسلم السفارة بعض المناشدات حول هذا الموضوع.

وتابع السفير الروسي لدى إسرائيل: "في حال أصبح الوضع أكثر تعقيدًا سنتخذ إجراءات أكثر جذرية لإجلاء مواطنينا في حال تطلب الوضع ذلك"، غير مستبعد احتمال سقوط ضحايا بين المواطنين الروس.

وتابع أن موسكو لا ترى أي حل عسكري للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتدعو الأطراف إلى وقف العنف والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأشار إلى ضرورة وقف إطلاق النار وممارسة ضبط النفس ووقف العنف، بما في ذلك ضد المدنيين، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الخارجية التايلاندية مقتل 12 مواطنا تايلانديا وتعرض 11 آخرين للاختطاف خلال الصراع الدائر في إسرائيل.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن متحدث باسم الوزارة أن 8 تايلانديين أصيبوا أيضا منذ اندلاع أعمال العنف، مضيفا أنه لن يتم الإعلان عن أسماء الضحايا في وسائل الإعلام حتى يتم إبلاغ عائلاتهم.

وأضاف أن أكثر من ألف عامل تايلاندي طلبوا المساعدة لإجلائهم، مشيرا إلى أنه يوجد حوالي 30 ألف عامل تايلاندي في إسرائيل بحسب وزارة الخارجية.

بدوره، قال رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين إن القوات الجوية التايلاندية على أهبة الاستعداد لإجلاء المواطنين التايلانديين من إسرائيل.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة العمال المهاجرين إصابة مواطن فلبيني واحد على الأقل في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة "حماس" مؤخرا.

ونقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية عن مسئول بارز بالوزارة قوله إنهم على علم بأن أحد الأشخاص أصيب أثناء عملية إنقاذ وأنه حاليا في المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مضيفا أن حالته ليست خطيرة.

وأضاف أنه تم تقديم المساعدة إلى ما لا يقل عن 25 عاملا فلبينيا وعائلاتهم للانتقال إلى مناطق أكثر أمانا في إسرائيل، وذلك في أعقاب القصف والعمليات المختلفة التي بدأتها حركة "حماس" خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار إلى أنه لا يزال هناك خمسة فلبينيين في إسرائيل في عداد المفقودين، موضحا أن اثنين منهم يعملان في نفس المزرعة بينما يعمل الباقون في مناطق منفصلة.

