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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهمي حرس الثورة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 43 متهمًا للانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بحرس الثورة لجلسة ٦ ديسمبر

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نـبيل وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية أحمد مصطفى.

وأمرت النيابة من قبل برئاسة المستشار خالد ضياء الدين بإحالة 43 متهماً بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

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متهمي حرس الثوره تأجيل محاكمة
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