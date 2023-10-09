مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب يزور محافظة دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط و اللواء أركان حرب أيمن الأطفيحى مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية المجتمع والأعمال، وذلك على هامش إطلاق الندوة التعريفية ببرنامج " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " الذى يأتى بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية..

وتناول اللقاء الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، خطة التعاون المشترك بين المحافظة وجامعة دمياط والأكاديمية فى إطار برنامج " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " لتأهيل الكوادر النسائية، حيث ناقشت الدكتورة منال عوض آلية تعزيز الاستفادة من البرنامج لتحقيق أهدافه المتعلقة بتمكين المرأة و تنمية مهاراتها تماشيًا مع رؤية الدولة وخطتها نحو دعم المرأة وتمكينها باعتبارها شريك اساسى فى مسيرة التنمية والبناء.

وفى هذا السياق، أشادت المحافظ بتلك الجهود لإعداد وتأهيل الكوادر بشكل عام وتأهيل الكوادر النسائية بشكل خاص وذلك لتمكينها من المشاركة فى رسم السياسات واتخاذ القرار ، معربة عن سعادتها بترؤسها لإحدى لجان اختيار الكوادر النسائية للدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" بمقر الأكاديمية، لافتة الى انها قد اطلعت من خلال تلك التجربة على الجهود الكبيرة التى تقوم بها الأكاديمية لتحقيق الاستثمار فى الكوادر البشرية و تمكين المرأة من الحصول على التمثيل الحقيقى بالوظائف المختلفة..

وكانت محافظ دمياط قد دعت سيدات المحافظة للمشاركة بالبرنامج التدريبي "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" حيث دعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط سيدات المحافظة للانضمام بالبرنامج التدريبي "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" والذي يقام من قبل الأكاديمية الوطنية للتدريب وتحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية.

والجدير بالذكر أن البرنامج والذي يقام في إطار حرص وزارة التنمية المحلية على نشر ثقافة ودعم تمكين المرأه يستهدف السيدات المصريات بالمحافظات المختلفه في كافة القطاعات (حكومي - عام - خاص - رائدات أعمال)، كما يهدف إلى صقل خبراتهن ومهارتهن وفتح أفاق لهن في مجالات عملهن.