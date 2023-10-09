أحداث فلسطين ترفع أسعار الذهب في مصر 30 جنيها

عاودت أسعار الذهب في مصر الارتفاع بفعل تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتزايد التوقعات بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، بينما ارتفع السوق العالمي بشكل كبير أيضاً.

حيث افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2210 جنيه للجرام قبل أن يرتفع ليسجل أعلى مستوى عند 2215 جنيه للجرام ثم عاد إلى التراجع ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2210 جنيه للجرام.

يأتي هذا بعد ان ارتفع خلال جلسة الأمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق الجلسة عند المستوى 2190 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 2180 جنيه للجرام.

كما عاد الطلب على الذهب إلى التزايد بشكل ملحوظ بفعل التوقعات بحدوث تخفيض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بعد سلسلة من الأحداث السلبية الأسبوع الماضي كان أهمها خفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسة موديز العالمية.

بالإضافة إلى هذا ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في السوق العالمي ليرتفع سعر الأونصة العالمية بفعل تصاعد الأحداث بين حركة حماس وإسرائيل الأمر الذي زاد من المخاوف الجيوسياسية وزاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

من جانبه ، أصدر بنك اتش اس بي سي تقرير يتوقع فيه انخفاض الجنيه المصري بنسبة 25% مقابل الدولار ليقترب من سعر صرف السوق الموازية، وأن يتزامن هذا مع عمليات رفع جديدة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري من أجل دعم نظام صرف العملات الأجنبية واحتواء معدلات التضخم التي ستنتج عن خفض قيمة العملة.

كما توقع البنك أن يرتفع التضخم إلى 40% قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد أن وصل التضخم في أغسطس الماضي إلى مستوى قياسي جديد عند 37.4% وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تاتي توقعات اتش اس بي سي ، بعد خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف إصدارات الدين للحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية بمقدار درجة واحدة لتصبح Caa1 بعد أن كانت التصنيف عند B3، بينما أبقت نظرتها المستقبلية عند مستقرة.

يقع التصنيف الحالي في الترتيب السابع ضمن الدرجة الغير استثمارية وفقا لتصنيف موديز أي أنها لا تنصح بالاستثمار في سندات الدين المصرية بالعملتين المحلية والأجنبية، ويعكس هذا التصنيف تدهور قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بديونها بسبب استمرار نقص العملة الأجنبية واستمرار تزايد مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين.



كما لجأت وكالة موديز إلى النظرة المستقبلية المستقرة بسبب تاريخ الحكومة المصرية في سداد التزاماتها والقدرة على تنفيذ برامج الإصلاح المالي في ظل استمرار برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة.

أما عن رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا فقد صرحت أن مصر ستستنزف احتياطيها من العملات الأجنبية إذا استمرت في تأجيل قرار خفض قيمة العملة المحلية، وأشارت أيضاً إلى إشادتها بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتصحيح الوضع المالي والاقتصادي.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



يحاول الذهب حالياً اختراق مستوى المقاومة الثانوي عند 1850 دولار للأونصة والاختراق الناجح لهذا المستوى يدفعه إلى 1880 دولار للأونصة وهو المستهدف القادم للذهب على المدى القصير.

وصول الذهب إلى المستوى 1880 دولار للأونصة قد يعيد عمليات البيع مجدداً ليعيده مرة أخرى إلى مستويات 1850 دولار للأونصة،

وإذا حصل السعر على زخم إيجابي قد يساعده على اختراق المستوى 1880 دولار للأونصة ولكنه قد يواجه صعوبة في اختراق المستوى النفسي 1800 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي فقد تزايد زخم عمليات الشراء من جديد ليندفع السعر فوق المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 ليستهدف حالياً الوصول إلى المستوى 2225 جنيه للجرام وفي حالة الاختراق الناجح للمستوى يستهدف المستوى 2250 جنيه للجرام.

يجد الذهب الدعم حالياً من تزايد الطلب المحلي مجدداً بسبب توقعات التعويم بالإضافة إلى ارتفاعات في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، إلى جانب تعافي أسعار الذهب العالمي.