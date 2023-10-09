رسميا.. السعودية تتقدم بطلب استضافة كأس العالم 2034

تقدم الاتحاد السعودى لكرة القدم، اليوم الاثنين، بطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وذلك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

حيث أعلن الحساب الرسمي للاتحاد السعودي، على موقع التواصل الاجتماعى "توتير"، قائلاً: "أرسلنا خطاب الترشح الرسمي لاستضافة مونديال 2034".

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو توفير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة، وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.

وتحدث ياسر بن حسن المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي: "كشفنا خلال الأسبوع الماضي عن طموح المملكة باستضافة نسخة عام 2034 من المونديال، ويمثل هذا الخطاب الخطوة التالية في جهودنا نحو تحويل حلم استضافة البطولة لواقع".

مضيفًا، أن السعودية تركز في الوقت الحالي على تقديم ملف متكامل يظهر قدرات المملكة على تنظيم البطولة والترحيب بجماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم.

وتعتزم المملكة في ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 تنظيم نسخة استثنائية من البطولة تعكس حرص المملكة على الاستثمار في تطوير كرة القدم، وتقدم في ذات الوقت تجارب كروية تحمل الشغف للاعبين والمسؤولين والجماهير.

وحظي إعلان الاتحاد السعودي، عن نية الترشح على تأييد أكثر من 70 اتحادا من مختلف القارات، عبر بيانات رسمية أعلنت من خلالها عن دعم المملكة لاستضافة البطولة.



